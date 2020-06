Halsema over kritiek na niet ingrijpen op de Dam: 'Het was een duivels dilemma'

Er is veel commotie ontstaan over de beslissing van de driehoek om niet in te grijpen bij de demonstratie tegen politiegeweld op de Dam, waar duizenden mensen op elkaar stonden. Maar de burgemeester blijft achter die beslissing staan, vertelt zij zojuist in Op1.

Volgens Halsema is de driehoek is 'overdonderd' door hoeveel mensen er op de demonstratie zijn afgekomen. 'Als wij dit hadden kunnen voorspellen, dan hadden wij dit niet toegestaan', zegt ze.

In de aanloop naar de demonstratie is door de politie geprobeerd een schatting te maken van het aantal verwachtte demonstranten, maar die informatie was geen reden om de demonstratie te schrappen. 'De politie en ik hebben hier van uur tot uur contact over gehad. Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou aanzwellen.'

Duivels dilemma

Toen de bleek hoeveel mensen er naar de Dam kwamen, kwam de burgemeester naar eigen zeggen voor een duivels dilemma te staan. Ondanks alle kritiek vanuit de politiek en zorg vindt zij niet dat er grote fouten zijn gemaakt.

'Daar stonden heel veel mensen met zware emoties. Ik had alleen met zware politie-inzet kunnen ingrijpen, wat weer tot veel onrust en misschien rellen had kunnen leiden', aldus Halsema.