'De anderhalve meter? Ja, daar had iedereen een beetje schijt aan'

De organisatie had van te voren kruisjes op de grond getekend om de juiste afstand aan te houden, maar dat heeft niet gewerkt. Een demonstrant, die tergelijkertijd ook onderdeel was van de ordedienst heeft het wel even geprobeerd.

'Het was mijn taak om te handhaven, maar op een gegeven moment werd het zo druk dat de politie ook zei geen boetes uit te delen. We konden ook niet meer door de mensen heenlopen om bordjes omhoog te houden, dus toen hebben we het maar een beetje losgelaten.'

'Hopen dat het allemaal goed gaat'

Mitchell Esajas , een van de organisatoren van het protest, vond het lastig. 'We hebben allemaal mondkapjes. Ik was steeds mijn handen en we hopen dat dat allemaal goed gaat.'

'Het is belangrijk om zo voorzichtig mogelijk te doen, maar we moeten onze stem laten horen', zegt een demonstrant. 'Daar had iedereen een beetje schijt aan, maar het was ook mooi. Het was voor een hoger doel vandaag', zegt een ander.