Veertien jaar celstraf voor doodsteken Roderick Leta

Ahmad P., de man die begin vorig jaar de 29-jarige Roderick Leta dood stak, is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot veertien jaar celstraf.

De dodelijke steekpartij vond op zondagavond 13 januari plaats in de Van Reigersbergenstraat in West. Leta bleek 29 steekverwondingen te hebben.

Worsteling

Het Openbaar Ministerie eiste twee weten geleden achttien jaar celstraf tegen de 22-jarige P. wegens moord. Hij zei tegen de politie dat hij tijdens een worsteling heeft gestoken. Het mes zou P. bij zich hebben gehad omdat Leta hem nog geld schuldig zou zijn. Aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid wilde hij niet meewerken.

P. is vandaag door de rechtbank veroordeeld wegens doodslag. Van moord is volgens de rechtbank geen sprake, omdat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat hij voorafgaand aan het incident van plan was om hem neer te steken.

Beschermd

De rechtbank zegt deze zaak wel als een 'zeer ernstige vorm van doodslag' te zien. 'Het is van groot belang dat dit niet nogmaals gebeurt en dat de maatschappij hiervoor beschermd wordt. Het feit dat verdachte nog relatief jong is, heeft strafverminderend gewerkt.'

Hij moet ook ruim 63.000 euro schadevergoeding aan familieleden van Leta betalen.