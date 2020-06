38 duizend kilo piepers op de NDSM-werf: 'Ik ga de hele week experimenteren met aardappelen'

Door de weggevallen vraag naar frietaardappelen vanuit de horeca liggen de boerenschuren in Nederland er vol mee. Onder het mom van 'weggooien is zonde' werd er vandaag een berg van 38-duizend kilo aardappelen gestort op de NDSM-werf. Iedereen die zich had aangemeld mocht zijn tas volscheppen en een bedrag doneren om de boeren te steunen.

AT5

'Er zijn enorme overschotten in de landbouw. Niet alleen aardappelen, maar ook wortelen, aubergines en uien, dat ligt allemaal in de Nederlandse schuren. Door corona hebben we geen export meer en geen horeca die ze afnemen dus blijft het allemaal liggen', zegt Jur Jacobs, één van de initiatiefnemers. 'Ik vind dit wel heel grappig om te doen, dan ga ik gewoon een week experimenteren met aardappelen, dus niet alleen maar frites natuurlijk', aldus een man die net een tas gevuld heeft. 'Deze aardappelen eten wij niet meer op, dan wordt er veevoer van gemaakt of biogas terwijl het hoogwaardig voedsel is. Dus zonde als het wordt verspeeld op dat soort manieren', legt Jacobs uit.

Quote 'Dit gaat allemaal bij de bloemkool, de witlof, of bij de rode kool' bezoeker van de ndsm-werf