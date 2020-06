Stad Nieuwe antiracisme-demo in Bijlmer: 'Historisch gezien plek waar we horen te zijn'

Aanstaande woensdag zal er opnieuw gedemonstreerd worden tegen politiegeweld en racisme. Waar het protest maandag nog op de Dam was, is nu voor het Anton de Komplein gekozen. En dat is niet toevallig, legt organisator Jerry Afriyie uit.

'We wonen hier, zijn hier opgegroeid', vertelt Afriyie. 'We maken elke dag onrecht mee, of het nou komt van de Belastingdienst of incassobureau's. Maar vooral de politie die constant jaagt op jongens en mannen hier in Zuidoost. Het is belangrijk dat we in deze tijd in Zuidoost onze stemmen laten horen.' 'Historisch gezien komt Amsterdam Zuidoost altijd op voor die rechten, heeft het altijd geluid gemaakt in de maatschappij voor die rechten', vult Gideon Everduim hem aan. 'Vandaar dat het Anton de Komplein een prachtige plek is om dat samen te brengen.'

Quote 'We maken elke dag onrecht mee, of het nou komt van de Belastingdienst of incassobureau's. Maar vooral de politie die constant jaagt op jongens en mannen hier in Zuidoost' Jerry Afriyie, organisator Demonstratie

Joyce Wildschut legt uit waarom ze het zo belangrijk vindt dat er een nieuwe demonstratie komt. 'Ik ken verhalen van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld en dan niet door de politie worden geholpen omdat er kennelijk een bepaald beeld is van de zwarte vrouw. Dat die daar dan zelf om gevraagd zou hebben. Dat gaat gewoon ten koste van onze hele maatschappij.'



Op het eerste protest, afgelopen maandag op de Dam kwamen duizenden mensen af. Afstand houden was door de grote opkomst op veel plekken onmogelijk. Burgemeester Halsema besloot niet in te grijpen, bang voor mogelijke rellen. Die beslissing leverde haar veel kritiek op, waar ze zich woensdag voor de gemeenteraad moet verantwoorden.

Quote 'We voelen gewoon de urgentie om te adresseren wat er in Amsterdam Bijlmer aan de hand is de afgelopen dertig jaar' Jerry Afriyie, organisator demonstratie

Precies op dat moment is de demonstratie in Zuidoost. Toeval, vertelt Afriyie. 'Nee, we dachten niet eens aan de burgemeester toen we hier mee bezig waren. We voelen gewoon de urgentie om te adresseren wat er in Amsterdam Bijlmer aan de hand is de afgelopen dertig jaar. We moeten onze stem laten horen en als je het over Black Lives Matter hebt, en we doen hier niets, dan zou onze community dat ons erg kwalijk nemen.'



Deelnemers aan het protest worden via het evenement op Facebook opgeroepen om zich te houden aan de gedragsregels rondom het coronavirus. Zo wordt mensen gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren, mondkapjes te dragen, wegwerphandschoenen aan te doen en handen te wassen.

Quote 'Het is geen vlaag, het is iets waar we dagelijks mee te maken hebben' Joyce wildschut, organisatie demonstratie