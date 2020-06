Leerlingen moeten wennen aan nieuwe regels op school: 'We zitten met vier kinderen in de klas'

Na ruim twee maanden gaan de middelbare scholen in Amsterdam weer open. Vanaf 2 juni mogen de leerlingen eindelijk weer hun schoolgebouw in, maar wel op een heel andere manier dan ze gewend zijn. "In de pauze mogen we alleen nog maar buiten staan."

Sinds half maart waren de scholen door de coronamaatregelen gesloten, maar vanaf deze week mogen de leerlingen de laatste weken voor de zomervakantie weer hun gebouw in. Wel gelden er strikte regels waar de scholieren zich aan moeten houden. Zo moeten ze bij binnenkomst hun handen, tafels en stoelen desinfecteren en moeten ze allemaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Hoe is dat voor de scholieren om eindelijk weer naar school te mogen onder deze omstandigheden? En hoe zien de scholen er nu van binnen uit? AT5 zocht het uit.

Adnan is 17 jaar en zit in de vijfde klas op het Calvijn College in Nieuw-West. 'Het is een hele moeilijke tijd nu met corona', vertelt Adnan. 'Als ik Calvijn binnenkom moet ik mijn handen desinfecteren. De school heeft allemaal stickers geplaatst vanwege corona zodat je weet welke kant je op moet gaan. En dat helpt zeker met de anderhalve meter afstand.' Adnan neemt ons met zijn mobiele camera mee en laat zien hoe de school er nu heel anders uitziet dan voorheen. 'Als we de klas in komen moet je vooraf de tafels en stoelen desinfecteren.' Ondanks dat Adnan erg moet wennen aan de nieuwe regels, is hij wel blij om weer naar school te kunnen. 'Het is wel fijn dat ik al mijn vrienden en docenten weer kan zien.'

Ook Tygo (14), leerling op het Montessori Lyceum Oostpoort, geeft een rondleiding door zijn school. Hij vertelt dat door de coronamaatregelen hij niet meer met het normale aantal leerlingen in de les zit. 'Hiervoor hebben we online lessen gehad en nu krijgen we dus weer op school les', zegt Tygo. 'Mijn klas is in vieren gedeeld, dus we zitten maar met vier kinderen in het lokaal. Op mijn school heb je ook speciale looproutes, zodat je wel anderhalve meter kan houden. En bij de wc's heb je lijnen waar je op moet staan als je naar de wc wil.'

Ook bij Tygo op school is het verplicht om vooraf je handen te desinfecteren. 'En dan worden er vragen gesteld: heb je hoofdpijn, snotter je veel of heb je keelpijn? En dan mag je terug naar de klas. Bij sommige leraren of leraressen moet je ook in de klas je handen wassen.'