Hoe blijft Halsema burgemeester? 'Zeg helemaal sorry'

Elatik: 'Ik denk dat de burgemeester heel goed heeft ingezien wat deze demonstratie betekende. Niet alleen voor de mensen die er stonden maar ook voor de instituties, de mensen die de stad besturen. De toeloop van de mensen, de massale toeloop van witte mensen tussen de 20 en 40, dat zegt iets. En als je dat niet vooraf hebt kunnen zien of voorspellen vanuit het veiligheidsdomein, dat is echt een gesprek, als je er echt van wilt leren. Als je politiek wil kissebissen moet je het daar vooral niet over hebben.'

AT5 blikt vast vooruit met politiek analist Martijn de Greve en oud-stadsdeelvoorzitter in Oost, Fatima Elatik. De twee zitten anders in de materie. Elatik vindt dat je breder moet kijken dan alleen naar de vraag waarom de driehoek niet ingreep. Volgens haar is de vraag veel meer: hoe kon het dat de Dam binnen een mum van tijd volliep.

'Zij is hier verantwoordelijk en ik vind dat ze zich ook in een ordentelijk debat morgen moet verantwoorden'

Volgens De Greve is dat ook precies wat de coalitiepartijen morgen in de raad zullen zeggen die naar verwachting de burgemeester steunen. Maar vindt hij, ook los van 'de grootheid van het moment' dat wereldwijd is ontstaan na de dood van George Floyd, moet je een oordeel kunnen vellen over 'de weifelende en weinig doortastende indruk' die de burgemeester volgens hem maakte.

De Greve: 'Zij is hier verantwoordelijk en ik vind dat ze zich ook in een ordentelijk debat morgen moet verantwoorden, zonder gelijk in een discussie te komen dat als je kritiek op haar hebt, dat je dan in een hoek wordt gezet alsof je racisme of discriminatie zou ontkennen.'

Het debat en de nieuwe antiracisme-demonstratie in Zuidoost is vanaf 13.00 uur live te volgen via AT5.