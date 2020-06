Halsema houdt steun meerderheid raad na marathondebat

Dat werd duidelijk na een urenlange vergadering in de Stopera, waarin Halsema uitleg moest geven over de veel te drukke demonstratie op Tweede Pinksterdag op de Dam. Bijna alle politieke partijen stelden vragen over de gang van zaken. Ze wilden onder meer weten hoe het kon dat de opkomst veel lager was ingeschat dan het uiteindelijke aantal demonstranten.

'Motie gaat te ver'

Toch vond een meerderheid van de gemeenteraad de motie van wantrouwen te ver gaan. Coalitiepartij SP gaf aan blij te zijn dat Halsema vanavond zei dat ze zelf verantwoordelijk was voor de gemaakte keuzes, fractievoorzitter Erik Flentge noemde dat 'essentieel'.

Forum voor Democratie zei op Tweede Pinksterdag al dat Halsema moest opstappen en de VVD deed dat een dag later. Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de SP vonden dat opvallend, omdat er toen nog geen debat met Halsema was geweest. Ook Halsema gaf aan het vooraf aankondigen van de motie niet te begrijpen. 'Ik ben namelijk in de veronderstelling dat er geoordeeld wordt op basis van de feiten.'

'Ik ben verantwoordelijk'

Halsema gaf in het debat toe dat er fouten waren gemaakt waardoor het te druk werd op de Dam, en dat zij daar als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor is. 'Ik baseer me op adviezen van professionals', zei ze. 'Dat doen ze onder mijn verantwoordelijkheid. Maar zij zijn de specialisten. Ik baseer me daarop. Maar ik ben verantwoordelijk. Uiteindelijk. Bestuurlijk en ten volle, voor de inschattingen die er zijn gemaakt.'

Na een urenlang debat werd de motie van wantrouwen dus verworpen; die kreeg alleen steun van VVD, Forum van Democratie en de Partij van de Ouderen.

