Liveblog spoeddebat demonstratie Dam: urenlange vergadering ten einde

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is teleurgesteld in de VVD.

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot zegt dat ze 'geen knip voor de neus' waard was als ze de eerder aangekondigde motie van wantrouwen had teruggetrokken.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, had niet verwacht dat een meerderheid van de raad het vertrouwen in Halsema zou opzeggen.

De opmerking van een van de raadsleden dat er geen draagvlak meer is voor het naleven van de anderhalve meter afstand na de demonstratie op de Dam, is volgens Halsema niet terecht. 'Voor elke Amsterdammer is het duidelijk dat het niet goed was wat er op de Dam gebeurde. (...) Ik heb niet het gevoel, dat weet ik wel zeker, dat die regels sindsdien niet meer gelden, maar dat iedereen zich ervan doordrongen is hoe belangrijk ze zijn. En dat de demonstratie van vanmiddag daar het bewijs van is.' Ze doelt daarmee op de demonstratie, waar volgens haar genoeg afstand gehouden werd.

Ze zegt dat er bewust gekozen is om niet in te grijpen, omdat er volgens de politie 'radicale elementen' aanwezig waren. 'Onder de demonstranten konden relschoppers zitten, zonder dat wij het wisten.'

Burgemeester Halsema is begonnen aan het beantwoorden van de nieuwe vragen van de gemeenteraadsleden. 'Het is echt erg, dat de eerste grote demonstratie sinds het coronavirus in Nederland, anderhalve week overschaduwd is geweest door de inschattingsfouten, de grote inschattingsfouten, die zijn gemaakt over de opkomst.'

Ze vergeleek het debat met een debat over de fatale schietpartij bij De Nederlandsche Bank, waar een man die zelfmoord wilde plegen door agenten werd doodgeschoten toen hij met een nepwapen op hen schoot. Simons noemde dat optreden 'onnodig en buitensporig', maar de hele gemeenteraad nam daar afstand van in een verhit debat .

Sylvana Simons van BIJ1 noemde het spoeddebat een stukje theater. 'Laat ik maar met de deur in huis vallen, dit debat is niets meer dan een potje pesten. Ik ben vaak genoeg doelwit geweest van hetzes als deze en ik ruik het vanaf een kilometer afstand.'

Ook wil hij weten of er iets gaat gebeuren om de informatiepositie te verbeteren zodat het aantal demonstranten beter ingeschat kan worden. Verder vraagt hij zich af hoe het verder gaat met het handhaven van de anderhalve meter afstand. 'Ik kan me voorstellen dat als mensen een boete krijgen van een boa of agent, dat ze denken, laat maar.'

ChristenUnie-fractievoorzitter zegt blij te zijn met de excuses die Halsema eerder aanbood. Volgens hem staat de vraag of Halsema goed heeft gehandeld nu centraal, maar om die vraag te beantwoorden wil hij meer informatie. Zo wil hij weten wat de rol van het Openbaar Ministerie was op Tweede Pinksterdag en wat er met de informatie van agenten die waarschuwden is gebeurd.

20.06 uur: SP vindt dat er te laat gereageerd is

SP-fractievoorzitter Erik Flentge was kritisch op de handelswijze van Halsema. 'Waarom reageren we telkens te laat op massaliteit?', vroeg hij zich af. Hij noemde onder meer de drukte die eerder tijdens warm weer in de stad ontstond.

Ook wijst hij erop dat er door allerlei agenten en de dienst Stadstoezicht van de gemeente, die de bewakingscamera's in de stad bekijkt, werd gezegd dat het heel druk ging worden. 'Waarom gebeurde er niks tot weinig mee, dat is toch wonderlijk?'

Halsema zei vanmiddag dat het Whatsappgesprek tussen minister Ferdinand Grapperhaus een privéconversatie was, maar dat vond Flentge onterecht. 'Hoe is het ooit mogelijk dat dat een privé-appje is, de vraag was juist om ruggespraak. Hoe kan dat in vredesnaam een privégesprek zijn, dat is toch niet te rijmen?'

Wel was Flentge blij dat Halsema heeft toegegeven dat ze zelf verantwoordelijk is en fouten heeft gemaakt. 'Ze erkent er lering uit te trekken, dat was voor mij essentieel.'