Bomen op Rozengracht gered van kap na protest uit de buurt

In het originele plan moesten mogelijk alle 33 bomen in de brede straat worden gekapt ten behoeve van de nieuwe inrichting. Na de eerste protesten op dat plan besloot de gemeente al te onderzoeken of de bomen die teruggeplant zouden worden wat ouder konden zijn, zodat de straat niet opgezadeld zou worden met 'sprietjes'.

Maar ook dat plan is dus overboord gezet. De ene boom die nog wel gekapt moet worden staat straks te dicht op het fietspad, daar moet minimaal dertig centimeter tussen zitten. Enkele andere bomen in de straat worden verplaatst naar een andere plek op de Rozengracht en er komen twee bomen bij, waarmee het totaal aantal bomen in de Rozengracht op 34 komt.

Doorstroming openbaar vervoer

'De buurtbewoners hebben duidelijk laten weten hoe zij de Rozengracht graag zien. Daarom hebben we de plannen voor de nieuwe verkeerssituatie zo weten aan te passen dat bijna alle bomen op de Rozengracht kunnen blijven staan', zegt verkeerswethouder Dijksma. 'Met dit nieuwe ontwerp zorgen we voor een mooie en veilige straat waar tegelijkertijd de doorstroming van het ov zo goed mogelijk gewaarborgd is.'

30 kilometer per uur

Eén van de belangrijkste verkeersveranderingen in de straat is dat de maximum snelheid omlaag gaat naar 30 kilometer per uur. Bewoners startten eerder een petitie tegen de in hun ogen 'levensgevaarlijke racebaan'. Naast de verlaging van de maximum snelheid wordt ook de trambaan verhoogd en mogen daar straks geen taxi's meer rijden.

In de verdere uitwerking van de plannen moet ook meer duidelijk worden over de inrichting van laad- en losplekken, fietsparkeerplaatsen, ondergrondse vuilcontainers en terraslocaties.

Besluit gemeenteraad

Overigens zijn de plannen nog niet definitief. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen. Naar verwachting gebeurt dat op 1 juli.