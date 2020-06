Succesvol protest tegen bomenkap op de Rozengracht: 'Mijn hart is blij'

Blije bewoners op de Rozengracht vandaag. De geplande kap van alle 33 bomen in de straat is hoogstwaarschijnlijk van de baan. De gemeente heeft de plannen gewijzigd na protest uit de buurt. 'Mijn hart is blij', zegt bewoner en actievoerder van het eerste uur Arlette Muschter.

De schok was groot toen de gemeente vorig jaar augustus het plan presenteerde. 'Ik werd er depressief van. Mijn kinderen krijgen op school al een trauma aangesmeerd omdat hen verteld wordt dat de poolkappen smelten. En dan gaat de gemeente hier bomen omhakken. Dat kon ik niet aan hen uitleggen', zegt Arlette. Ook buurtbewoner Katinka Lansink Dodero was van slag van het plan. 'Waar gaat dit over? Dat dacht ik.'

Actie

En dus kwamen ze in actie. Handtekeningen werden opgehaald en brieven werden verstuurd. En met succes dus. De gemeente laat vandaag weten de plannen te wijzigen. Als het even kan, blijven alle alle bomen staan. Op eentje na.

Lievelingsboom

Een boom moet er in de nieuwe plannen van de gemeente alsnog aan geloven. En, zul je net zien, dat is toch wel de lievelingsboom van Arlette en Katinka. 'Het is de mooiste en de oudste boom', zegt Arlette. 'Hij is het grootst en het meest indrukwekkend', vult Katinka aan. De boom staat te dicht op het fietspad en zou daarom onveilig zijn. 'Als deze gaat, dat is echt traumatisch. Ik ga niet kijken die dag', besluit Arlette.

De precieze plannen voor de herinrichting zijn nog niet definitief. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen. Naar verwachting gebeurt dat op 1 juli.