'Misdaadopbrengsten lastig wit te wassen door coronacrisis'

De politie stuit de laatste tijd opvallend vaak op enorme geldbedragen in woningen. Zo werd er vorige week nog bijna een miljoen euro in twee huizen in Zuid gevonden en ruim een ton in een woning in Geuzenveld. Opvallende verklaring: criminelen lijken hun geld lastig kwijt te kunnen door de coronacrisis.

AT5

Halverwege april vond de politie in de Pontsteiger bijna een miljoen euro in een auto en een woning. Eind mei was het raak op het Zeeburgereiland: daar vond de recherche in een huis zelfs 2,4 miljoen euro. En een paar weken later dik een ton (125 duizend euro) in een woning in Geuzenveld. En vorige week dus ook weer bijna een miljoen euro aan cash in Zuid.

Quote 'Het zou opvallen, omdat heel veel bedrijven nauwelijks meer omzet maken' jasper van der kemp, criminoloog vU