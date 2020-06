Patiënten nog steeds dupe van coronacrisis: 'Kijken wat we wel en niet doen'

De ziekenhuizen hebben de normale zorg inmiddels weer opgestart, maar nog steeds krijgt niet iedereen de behandeling die hij of zij wil. De Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam pleit ervoor om kritisch te kijken welke operaties en controles nog wel nodig zijn.

Voor patiënten kan dat een groot probleem zijn. 'Ik hoorde een verhaal van een mevrouw van wie de voet afgezet moest worden, die niet geholpen kon worden', vertelt Veldman. 'En over mensen die een IVF-vruchtbaarheidsbehandeling willen, bijna te oud zijn en zich druk maken omdat ze zich afvragen of het straks nog wel kan.'

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, schat dat 1 op de 25 Amsterdammers nog op zorg wacht. 'Dat is best een groot aantal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel eens naar een ziekenhuis moeten. Soms voor spoed, soms voor een operatie en soms omdat ze klachten hebben.'

Volgens haar moet de zorg nu blijvend veranderen, door meer via beeldbellen te werken en ook meer zorg uit te laten voeren door privéklinieken. Stella Zonneveld, directeur Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam, sluit zich daarbij aan, zij wil daarnaast dat er kritisch gekeken moet worden of controles of operaties wel nodig zijn.

'Mijn collega werd van de week nog gebeld door een cardioloog met de vraag of hij zijn patiënt wilde overtuigen om toch maar een operatie te overgaan', vertelt Zonneveld. Het ging om een 82-jarige, iemand die we tegenwoordig een kwetsbare oudere noemen. Met een matige gezondheid. Hij had zelf besloten dat hij dat niet meer wilde en ik denk dat dat ook heel passend kan zijn.'

Daarnaast denkt Zonneveld dat er soms onnodig scans worden gemaakt na klachten: