Tot 12 jaar cel geëist voor aanslag op gebouw De Telegraaf

Het Openbaar Ministerie heeft tegen elf mannen celstraffen tot 12 jaar geëist. Zij worden onder meer verdacht van het voorbereiden en uitvoeren van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in 2018. Ook worden ze verdacht van de diefstal van snelle auto's voor ernstige misdrijven zoals liquidaties.

De hoogste straffen hoorden twee Amsterdammers (inmiddels 26 en 29 jaar oud) tegen zich eisen, namelijk 12 en 9 jaar cel. Zij speelden volgens de aanklager een belangrijke rol in de criminele organisatie die zich bezighield met de diefstal van de snelle auto's. Een van die auto's zou zijn gebruikt bij de liquidatie in het buurthuis in Wittenburg, waarbij de volstrekt onschuldige Mohamed Bouchikhi (17) om het leven kwam.

VW Caddy

In de vroege ochtend van 26 juni 2018 probeerde een witte VW Caddy het gebouw van de Telegraaf aan de Basisweg in Sloterdijk binnen te rijden. Door de stevige constructie van het pand bleef de auto steken in de gevel. De auto, gevuld met vaten brandbare vloeistof, werd daarna in brand gezet.

Een 26-jarige Amsterdammer wordt gezien als de bestuurder van die auto. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de verdachte de auto in brand stak. Een enorme explosie en brand waren het gevolg. De verdachte rende vervolgens naar een gereedstaande Audi die als vluchtauto werd gebruikt. Een eveneens 26-jarige verdachte zou die vluchtauto, die uitgebrand in Noord werd teruggevonden, hebben bestuurd.

'Sprake van opzet'

De twee hoofdverdachten hadden volgens het OM voor en na de aanslag veelvuldig contact met de uitvoerders. De aard en inhoud van tapgesprekken in combinatie met de tijdstippen waarop de verdachten elkaar hebben ontmoet wijst er volgens de aanklager op dat er sprake is van opzet.

Uit observaties, inkijkoperaties in garageboxen en telefoontaps kreeg de politie zicht op acht mannen, waarvan de 26-jarige hoofdverdachte de spil vormde. In anderhalf jaar tijd zouden zij zeker tien auto's en een motorscooter hebben gestolen. De organisatie richtte zich volgens het OM op het stelen en helen van auto's, maar ook op witwassen, het aanbrengen van valse kentekenplaten en het voorbereiden van ernstige misdrijven zoals brandstichting en moord.

Criminele organisatie

'Een organisatie die mede als doel heeft om liquidaties voor te bereiden is er één van het ergste soort. (-) En de impact is groot als er daadwerkelijk een liquidatie plaatsvindt. Vooral uit oogpunt van generale preventie moet duidelijk zijn dat er op deelname aan zulke criminele organisaties strenge straffen verbonden zijn', aldus de officieren van justitie in hun requisitoir.

Het motief achter de aanslag op het gebouw van De Telegraaf blijft onduidelijk.