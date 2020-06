'Beeld van Gandhi snel weghalen, anders doen zij het'

Het beeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan is besmeurd met rode verf . Zo staat op zijkant van de sokkel het woord 'racist' geschreven. Volgens een buurtbewoonster kan het beeld voorlopig het best even weggehaald worden. 'Anders doen zij het.'

'Dit was eergisteren gedaan', vertelt de vrouw terwijl ze wijst op een plastic krans met daarop de tekst: "Buurtbewoners, bescherm Gandhi". 'Dat vond ik nou zo leuk. Maar gelijk vanmorgen hebben ze de voeten, de handen en de bril helemaal bekladderd.'

'Niet passend en jammer'

Om verdere schade te voorkomen ziet ze dus het liefst dat het beeld voorlopig even weggehaald wordt. 'Ik verwacht dat eigenlijk niet', zegt gebiedsbeheerder Rob van 't Padje als hem gevraagd wordt of hij denkt dat het beeld verder toegetakeld zal worden.

'Ik vind het jammer dat dit gebeurt', zegt Van 't Padje verder. 'Ik vind Gandhi nou niet een voorbeeld van een beeld dat je als eerste zou moeten bekladden. Hij staat bekend om z'n geweldloosheid en hij is zelf vermoord. Om dit beeld nou te bekladden en er woorden als "racist" op te zetten.. Ik vind het niet passend en jammer.'

Aangifte

Toch is Gandhi niet onomstreden. Hij woonde en werkte enige jaren in Zuid-Afrika, waar hij zich inzette voor de burgerrechten van Indiase migranten. In diezelfde periode beschreef hij zwarte Afrikanen met de racistische term 'kaffer'.

'We gaan het in ieder geval even schoonmaken', aldus Van 't Padje over het bekladde beeld. 'Er zal aangifte van vernieling gedaan worden.'