'Slachtoffer schietpartij Lorentzlaan werd per ongeluk door vriend vermoord'

Het slachtoffer van een schietpartij in de Watergraafsmeer op 14 maart zou per ongeluk zijn doodgeschoten door een vriend.

Dat meldt Het Parool. Vandaag was de inleidende zitting in de zaak tegen de vier verdachten. Het 23-jarige slachtoffer kwam op 14 maart om het leven toen hij van dichtbij in zijn hoofd werd geschoten. Direct na de schietpartij werden drie personen van 22, 23 en 24 jaar aangehouden. Later volgde nog een vierde aanhouding. Het gaat om de 22-jarige Xavier F., de 24-jarige Shaquille L., de 23-jarige Daniël S, als de 24-jarige Roell G.

Volgens de krant waren de jongens, terwijl ze onder invloed waren van onder meer drank, cocaïne en xtc, aan het spelen met een pistool. Op een zeker moment richtte Shaquille L. het pistool op het hoofd van het slachtoffer en haalde de trekker over. Dit in de veronderstelling dat de Glock 17 niet geladen was. L. wordt verdacht van moord, de andere drie verdachten van dood door schuld.

Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt is nog niet bekend.