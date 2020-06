Medewerker supermarkt Kinkerstraat besmet met coronavirus

Eén van de werknemers van de Vomar aan de Kinkerstraat is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de supermarkt aan AT5. Het overige personeel is hier vanmiddag over geïnformeerd en de Vomar geeft aan alle protocollen van de overheid op te volgen. Volgens de supermarkt is er geen gevaar voor klanten die hier hun boodschappen willen doen: 'Volgens ons kan dat volledig veilig.'

De werknemer die afgelopen week positief is getest, is direct daarna naar huis gestuurd. Het is onduidelijk of hij collega's heeft aangestoken. Een bezorgde collega laat aan AT5 weten: 'Eigenlijk wil ik nu gewoon naar huis en niet meer werken. En ik ben niet de enige die ongerust is.'

Ongerustheid wegnemen

'Als werknemers het te spannend vinden om te werken, respecteren we dat', aldus een woordvoerder van de supermarkt. Het bedrijf laat weten dat zij momenteel in kaart brengen welke medewerkers met de besmette medewerker in contact zijn geweest. Aan de hand van de intensiteit van het contact wordt, in overleg met de GGD, bepaalt welke medewerkers uit voorzorg in quarantaine moeten.

Ook gaat de directie van het bedrijf naar het filiaal voor een gesprek met de medewerkers. 'Wij hopen op deze manier eventuele ongerustheid onder onze medewerkers te kunnen verhelpen', aldus de woordvoerder.

RIVM-richtlijnen

Volgens de Vomar is er geen gevaar voor de klanten die hier nog hun boodschappen willen doen. 'Wij doen niets anders dan andere retailers en volgen alle richtlijnen van het RIVM. Ook trekken we samen op met de GGD. Klanten moeten zelf de afweging maken of zij nog naar onze winkel komen, maar volgens ons kan dat volledig veilig.'