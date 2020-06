Geld voor operatie doodzieke Ruby binnen: 'Iedereen ontzettend bedankt'

Er was 85.000 euro nodig om de doodzieke Ruby te kunnen opereren in Barcelona. Haar moeder Rolien Scheepbouwer startte een crowdfundig en vandaag kwam er goed nieuws: het geld is er. 'Dankzij een ontzettend gul gebaar van Healing4Aliza is gisteren het resterende bedrag overgemaakt en kunnen we nu de rekeningen aan het ziekenhuis voldoen', schrijft Roelien. 'Iedereen ontzettend bedankt, het voelt onwerkelijk dat de 85k die we nodig hadden er nu ook is'.

De 24-jarige Ruby is al de helft van haar leven ernstig ziek. Ze lijdt aan een zeldzame bindweefselziekte waardoor haar hoge nekwervel instabiel wordt en haar hersenstam zo bekneld raakt. Met ernstige neurologische schade als gevolg. Als ze niet geopereerd wordt zal dat haar uiteindelijk fataal worden. Via crowdfunding was Rolien Scheepbouwer maandenlang bezig om het torenhoge bedrag bij elkaar te krijgen voor een levensreddende operatie van haar dochter Ruby. Toen er 60.000 euro was binnen gehaald kwam er groen licht voor de operatie. Die stond in maart gepland maar vanwege de coronacrisis kon dat niet doorgaan.

Quote 'Hopelijk gaat dan de zon weer schijnen en start er een traject met zicht op een ander en 'beter' leven' rolien scheepbouwer, moeder van ruby