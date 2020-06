Wethouder Dijksma: toestand bruggen en kades 'nog slechter dan we dachten'

De staat waarin de bruggen en kades verkeren is vaak nog slechter dan gedacht. 'Op sommige plekken is het echt gevaarlijk', aldus wethouder Verkeer Sharon Dijksma in AT5's Park Politiek. De stad moet er rekening mee houden dat op sommige plekken noodmaatregelen moeten worden getroffen om incidenten te voorkomen.

Kademuren die 'aan de wandel gaan', meterslange scheuren en zelfs stukken wegdek die instorten. Dat het niet best gesteld is met de tientallen kilometers kademuren en bruggen in de stad wisten we. Maar na nadere inspectie blijkt de situatie volgens wethouder Dijksma vaak nog erger dan eerder bekend. 'Het valt nooit mee.' 'We maken nu eigenlijk een soort röntgenfoto van de stad', aldus Dijksma. 'Van elke kilometer kade en van elke brug hebben we langzamerhand een beeld van: hoe staat die er echt voor? En wat daarbij opvalt is dat die kades en die gesteldheid daarvan vaak slechter zijn dan aanvankelijk gedacht. En bij bruggen geldt hetzelfde.'

Quote 'Bij een enkele brug moeten we noodmaatregelen treffen om die überhaupt nog begaanbaar te maken' sharon dijksma, wethouder

'Op sommige plekken is het echt gevaarlijk en daarom treffen we daar ook niet voor niets onmiddellijk een voorziening', aldus de wethouder. 'Soms echt overnight, van het één op het andere moment, omdat de situatie daarom vraagt', vervolgt ze. 'Dat betekent dat we in de komende weken soms weer bij een enkele brug noodmaatregelen moeten treffen om überhaupt die brug nog begaanbaar te maken.' Bezuinigen Nu de stadsfinaciën door de coronacrisis flink onder druk staan, richten veel ogen zich op het grote bedrag, 450 miljoen euro, dat de komende tijd gereserveerd is voor de renovatie. Zo speelde D66-leider Van Dantzig al met het idee om hierop te besparen. Maar het zou volgens Dijksma zeer onverstandig zijn juist hierop te bezuinigen en dat gaat wat haar betreft ook niet gebeuren. 'Het is wel belangrijk dat er breed vanuit alle partijen committent is om hier iets voor te doen. Want elke keer dat het een beetje moeilijk werd met de begroting, dan werd er vrij gemakkelijk bezuinigd op beheer en onderhoud. Dat is wel een perfect recept om een stad totaal te verwaarlozen.' Kijk hieronder het hele gesprek met wethouder Dijksma in Park Politiek:

AT5