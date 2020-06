Stadsdeel Noord start nader onderzoek naar woninginbraken Beemsterstraat

Het stadsdeel zegt dat de inbraken in de cijfers niet terug te vinden zijn. 'Het totaal aan inbraken en woningovervallen in Noord zijn dit jaar sterk afgenomen, ook zien we in de cijfers niet dat de Waterlandpleinbuurt een buurt is waar veel inbraken worden gepleegd.', laat een woordvoerder van stadsdeel Noord weten.

Toch zijn de bewoners van de Beemsterstraat er klaar mee. Sommigen hebben nu zelf luiken voor hun raam geplaatst en anderen hebben beveiligingscamera's opgehangen.

Cijfers bekijken

De gemeente gaat de cijfers bekijken en onderzoeken om welke soort woningen het precies gaat, zodat ze met gerichte maatregelen kunnen komen om de veilighgeid te verbeteren. 'Bijvoorbeeld het verbeteren van hang en sluitwerk.', aldus de woordvoerder.