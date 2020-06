Racisme is geen discussie: 'Het voelt heel vaak alsof jij je gevoel moet verantwoorden'

De afgelopen weken gaat het eigenlijk maar over één ding: discriminatie op basis van huidskleur, anti-zwart geweld en racisme. Regelmatig wordt de vraag gesteld: 'Wanneer heb jij te maken gehad met racisme?' We bespreken met Joshua (22), Jahkini (20) en Giorgio (29) hoe het is om die vraag te krijgen.

'Ik heb een tijdje geleden wel zo'n gesprek gehad met een familielid. Die er echt niet over uit kon dat ik hiermee te maken zou hebben. Hij zei dat het allemaal wel zou meevallen en of ik met voorbeelden kon komen. Ik heb toen het gesprek wel gestopt', aldus Giorgio.

'Ook als mensen het met goede bedoelingen erover willen hebben, ben ik soms nog steeds een beetje terughoudend met het gesprek aangaan, omdat het heel vaak voelt alsof jij je gevoel moet verantwoorden', vertelt Jahkini.

Vorm van trauma

'Racisme kan heel direct iets traumatisch zijn, wanneer je iets meemaakt wat iemand je aandoet dat je zo aantast in je gevoel van veiligheid, dat je getraumatiseerd raakt daarvan', vertelt psycholoog Saisha Partiman. Partiman bedacht het bel-me-wel-register.org. Toen de beelden van George Floyd overal te zien waren, werd het register ook toegankelijk voor mensen die vanwege racisme hun mentale gezondheid zagen kelderen. Via de site kunnen mensen kosteloos in gesprek met een psycholoog.

'Stel jij wordt al van jongs af aan door je ouders verteld: "Als de politie komt doe dit", of "Als mensen je dit vragen dan reageer je zo", want dat is belangrijk voor je veiligheid. Dat kan wat doen met je basisgevoel van hoe je je voelt in de wereld en hoe je je daartoe verhoudt. En dat kan ook tot een vorm van trauma leiden, tenminste dat nemen mensen aan nu, maar er is dus nog weinig onderzoek naar gedaan', vervolgt ze.

De toekomst

Giorgio krijgt binnenkort een zoontje hij denkt dat ook hij racisme zal meemaken. 'Maar misschien ook wel minder dan dat ik het heb meegemaakt.' Jahkini hoopt dat als zij kinderen heeft 'dingen toch iets anders zullen zijn'.