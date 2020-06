Advocaat Korver: 'Ait-Taleb slachtoffer institutioneel racisme'

Dat bepleitte hij vandaag voor de strafrechter waar een geëmotioneerde Ait-Taleb het Openbaar Ministerie om vrijspraak hoorde vragen voor haar aandeel in de zaak. Na drie jaar en een dossier van vierduizend pagina's verder is er weinig over van de oorspronkelijke aangifte van fraude en ambtelijke corruptie. Het leven van Ait-Taleb daarentegen is verwoest, vertelde ze ook vandaag weer op zitting. 'De politie moet zich echt doodschamen!' Als een opsteker ziet haar advocaat, Richard Korver, het verzoek om vrijspraak dan ook niet: 'Ik heb echt de indruk dat dit onderzoek niet is geleid door het Openbaar Ministerie maar door de burgemeester, eerlijk gezegd. Volgens mij maakt de Stopera uit hoe het Openbaar Ministerie hier reageert. Ik heb echt geen goed woord over hoe er in deze zaak is gehandeld.'

Korver kwam ook terug op de getuigenverklaring van Lisa Scheerder, leidinggevende en vertrouweling van Ait-Taleb. Zij vertelde in de verhoren dat Van der Laan had gezegd dat hij er geen vertrouwen in had dat 'mensen met een moslimachtergrond dit dossier kunnen beheren'. En met dat dossier werd de deradicaliseringsaanpak van de stad bedoeld waarover ruzie was ontstaan tussen Van der Laan en de afdeling.



Korver: 'Mijn cliënte werd gewantrouwd door de burgemeester omdat ze moslim was. Dat dacht zij niet alleen, maar velen denken dat met haar. Zou op iedere ambtenaar ook dat wapengekletter zijn losgelaten?'



In de video bovenaan dit artikel reageert Korver verder op de aantijging aan het adres van Van der Laan. Drie jaar geleden viel de beschuldiging ook al, toen was het voor (huidig) PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki reden om tijdens een raadsvergadering in huilen uit te barsten.