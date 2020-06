Jongeren organiseren mini-festivals op openbare plekken: 'Ze hangen aan lachgastanks'

Steeds meer openbare plekken in de stad worden door groepen jongeren gebruikt als festivalterrein. Via sociale media worden jongeren met digitale flyers uitgenodigd om naar geheime feesten te komen, waar ook lachgas wordt gepromoot. De locatie blijft tot een dag van te voren gecensureerd.

'We krijgen heel veel snapchats voor 'mini-festivals' in parken enzo', vertelt een 19-jarige vrouw in het Bogortuin in Oost, waar ook veel feesten worden gegeven. 'Het is wel gezellig, maar eigenlijk niet de bedoeling.'

Niet alleen op IJburg was het raak. Zo stond er gisteren ineens een grote groep jongeren in het Nelson Mandelapark. De feestgangers nodigen elkaar massaal uit voor feesten op sociale media, waarvan de locatie een dag van te voren bekend wordt gemaakt.

Politie probeert te handhaven

De politie probeert de aangekondigde feesten zoveel mogelijk in de gaten te houden. 'We horen via-via van de feesten', vertelt Rob van der Veen van de politie Amsterdam. ' Als we het weten dat er iets gaat gebeuren, zorgen we dat we er ook zijn zodat we preventief kunnen laten zien van dat wat ze van plan zijn hier niet plaats kan vinden.'

Veel bewoners snappen dat de jongeren de festivals missen, maar vinden dat het veel te ver gaat. 'Het is geen lolletje meer. Met al die ballonnen en als mensen er wat van zeggen word je aangevallen als bewoner', vertelt Vemeulen. Naast de overlast, vindt ze vooral ook het vele lachgasgebruik schokerend. 'Het is gewoon levensgevaarlijk.'

Er wordt momenteel door de overheid gekeken naar een lachgasverbod. Voor de bewoner in IJburg kan het niet snel genoeg gebeuren. 'Als dit niet snel stopt, ga ik verhuizen.'