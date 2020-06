Demonstratie-rave op Dam blijft uit, slechts handvol demonstranten aanwezig

Tientallen politiebusjes en ME's waren aanwezig voor het geval de verboden demonstratie-rave toch door zou gaan. Maar dat was uiteindelijk niet nodig.

Verbod

Afgelopen woensdag werd bekend dat de Amsterdamse driehoek (burgemeester Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie) de demonstratie-rave heeft verboden. De organisatie gaf aan in opstand te willen komen voor 'de ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland'. De driehoek vond het te veel op een evenement lijken en niet op een demonstratie.

De organisatie laat via Facebook weten dat de demonstratie-rave is verplaatst. De demonstranten zijn gevraagd om zich aan te sluiten bij de demonstratie in Den Haag van Virus Waanzin die morgen plaats zal vinden op het Malieveld, al is ook die demonstratie verboden door de rechter.