Tientallen politiebusjes paraat voor mogelijke demonstratie-rave op de Dam

Mocht er ondanks het verbod vanmiddag toch een demonstratie-rave op de Dam plaatsvinden, dan is de politie daarop voorbereid. Er staan daar tientallen politiebussen klaar, ook is de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.

'Er staan duizenden mensen op 'aanwezig' op Facebook, ondanks het verbod', vertelt een politiewoordvoerder. 'Het is moeilijk voorspelbaar hoeveel mensen er uiteindelijk naar de Dam toekomen. We doen dit uit voorzorg.'

Evenement

De driehoek (burgemeester, jusititie, politie) besloot afgelopen week om de demonstratie-rave te verbieden. De actie zou te veel elementen van vermaak in zich hebben en zou aangemerkt zijn als evenement.

'Dat is in strijd met de huidige noodverordening', legt de politiewoordvoerder uit.

Verplaatst

Zelf zegt de organisatie het evenement te hebben verplaatst. Demonstranten worden gevraagd om morgen aan te sluiten bij een protest in Den Haag.

Maar het is niet met zekerheid te zeggen of zij gehoor geven aan deze oproep. Mogelijk gaan de actievoerders toch op eigen initiatief nog naar de Dam, vandaar dat de politie in groten getale aanwezig is. Tot nu toe is het overigens nog erg rustig.

Opstand

De organisatoren gaven eerder aan in opstand te willen komen voor 'de ondernemers, creatieve geesten en festivals in Nederland'. Het zou gaan om een vreedzaam protest 'waar we samen dansen tegen het scheve coronabeleid.'

Maar op Facebook gingen al enkele berichten rond van mensen die met andere bedoelingen naar de rave zouden komen. 'ME wil gaan vegen, we laten ons niet slaan', reageerde iemand. En: 'ALS ER GEWELD WORDT GEBRUIKT, GEBRUIKEN WIJ DAT OOK'.