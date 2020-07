Carré opent groot terras langs de Amstel

Het terras, dat op speciale pontons is gebouwd, heeft ruimte voor ongeveer 60 tafels en 250 stoelen. Daarnaast is er ook een strandgedeelte met 20 strandsets en 2 strandstoelen. Bezoekers kunnen op het terras een borrel, lunch of diner nuttigen.

Het theater laat weten heeft veel last van de inkomsten die de afgelopen maanden zijn weggevallen. Met de consumpties op het terras en de mogelijkheid om bij het afrekenen een extra donatie te doen hoopt het 132 jaar oude theater het voortbestaan te kunnen waarborgen.

Gasten die willen dineren op het terras worden gevraagd te reserveren. Het terras is tot ongeveer eind september geopend.