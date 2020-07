Kunstmestfabriek ICL is bereid eerder te verhuizen voor woningbouw

Mineraalverwerker en kuntmestproducent ICL kan over drie jaar op een nieuwe plek in de Amsterdamse haven zitten. Met de eventuele verhuizing maakt het industriële bedrijf ruimte voor de bouw van woningen in de toekomstige Amsterdamse wijk Haven-Stad.

Dat meldt Het Parool. ICL zit momenteel in de Coenhaven, een van de laatst overgebleven stukjes industriële haven binnen de ring Het is ook het gebied waar de gemeente mogelijk woningen wil bouwen voor de wijk Haven-Stad. 40 tot 70 duizend woningen moeten er de komende tientallen jaren verrijzen in dat nieuwe deel van de stad, maar daarvoor moet de zware industrie wel wijken.

Kosten gemeente beperkt

Het kunstmestbedrijf denkt binnen drie jaar in de Afrikahaven te kunnen zitten. Dat gedeelte van de haven ligt veel verder aan het Noordzeekanaal richting IJmuiden. Gesprekken met de gemeente over een eventuele verhuizing zijn in volle gang, zo schrijft de krant.

Het bedrijf is voorlopig niet verplicht te verhuizen. Net als anders bedrijven in de Coenhaven kan het tot 2040 blijven zitten waar het zit. Toch ziet ICL een eventuele verhuizing wel zitten. Bovendien zouden de kosten voor de gemeente in het nieuwe verhuisplan beperkt zijn.

ICL denkt op de nieuwe plek een moderne fabriek te kunnen bouwen die aan de ene kant meer kunstmest kan produceren en aan de andere kant minder CO2 uitstoot. Ook denkt het bedrijf fosfaat (een belangrijke grondstof voor kunstmest) terug te kunnen winnen uit de Amsterdamse waterzuivering die in het gebied staat.

Overlast weg

Mocht de verhuizing doorgang vinden dan betekent dat niet dat de huizenbouw in Haven-Stad versneld kan beginnen. Wel is een bron van potentiële stank-, stof- en geluidsoverlast weggenomen.