In najaar wapeninleveractie in Zuidoost

Er komt dit najaar een wapeninleveractie in Zuidoost. Dit heeft de gemeente laten weten na vragen van de Christenunie om zo'n actie naar Rotterdams voorbeeld ook in Amsterdam te organiseren. Vorig jaar was daar een inleveractie en dat was een groot succes. Er werden 262 wapens ingeleverd, waaronder 60 vuurwapens.

De fractie van ChristenUnie wil dat er in elk stadsdeel een inleveractie georganiseerd wordt waarbij iedereen een wapen kan inleveren zonder dat daar een straf op volgt. Het verzoek was om te beginnen in Zuidoost waar nu ook de actie Amsterdam Ontwapent is na een lange reeks zware geweldsincidenten.

Volgens de ChristenUnie kan een inleveractie er voor zorgen dat er veel wapens en zelfs vuurwapens van de straat worden gehaald. 'Op die manier wordt de Amsterdamse samenleving weer een stukje veiliger gemaakt', aldus fractievoorzitter Don Ceder.

Later door coronacrisis

De driehoek is van plan om 'zo snel mogelijk' een wapeninleveractie te organiseren. Vanwege de coronacrisis hebben de voorbereidingen voor een actie de afgelopen periode stil gelegen, maar de driehoek heeft besloten om nu toe te werken naar een inleveractie in het najaar, te beginnen dus in Zuidoost. De driehoek heeft nauw contact met Rotterdam over de wijze van organiseren van een inleveractie.

In 2011 al inleveracties in Amsterdam

Naast informeren in Rotterdam kan de driehoek ook de eigen Amsterdamse archieven er eens op naslaan. Want hier zijn al eerder dit soort acties gehouden. Zo werden er in oktober 2011 tientallen wapens bij de politie ingeleverd, waaronder 39 vuurwapens, 3 granaten en 15 steekwapens. De gemeente had toen op alle 157 middelbare scholen en mbo's in de stad flyers uitgedeeld en posters opgehangen.

De focus lag dus op jongeren. 'Maar zaterdag kwamen vooral 70-plussers opdagen met erfstukken uit de Tweede Wereldoorlog', was destijds te lezen op de site van AT5. Zo was er destijds een 95-jarige dame die een vuurwapen inleverde. 'Het wapen was van haar vader geweest, die verzetsstrijder was tijdens de oorlog', vertelde de politie. 'Maar we zijn blij met ieder wapen dat van straat wordt gehaald.'