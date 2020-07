Streetart Frankey maakt nieuw Legobeeld van Hazes: 'Deze wordt van beton'

Vorige week zat er opeens een Legopoppetje met de beeltenis van Hazes op een betonblok op de Dam. Het kunstwerk werd geplaatst op de dag dat de zanger 69 jaar zou zijn geworden en was bedoeld om een positieve vibe te geven aan het plein. Enkele dagen later werd het beeld vernield.

Streetart Frankey is deze week door Rachel Hazes en horecatycoon Won Yip gevraagd om een nieuwe te maken. 'En gisteren heb ik weer telefonisch overlegd met haar en Won Yip. Dat ik het beeld ga maken is dus zeker.'

Hufterproof

De kunstenaar zal steviger materiaal gebruiken. 'Het eerste beeld was 3D-geprint. Dat is redelijk sterk, maar als je er heel lomp mee omgaat kan het stuk.' De nieuwe versie van het Legobeeld van Hazes moet in ieder geval hufterproof worden. 'Deze laat ik maken van beton en er komt staal in. De kans dat er dan nog wat mee gebeurt wordt in ieder geval een stuk kleiner.'

Streetart Frankey hoopt dat het beeld van Hazes deze zomer nog ongeveer op dezelfde plek komt te staan. De kunstenaar laat weten dat de aanvraag nog bij de gemeente ligt. 'Normaal vraag ik nooit toestemming om iets te plaatsen. Maar als het niet mag dan heeft Won Yip vast wel plek op een van zijn terrassen.'