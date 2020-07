Effect coronacrisis op Amsterdamse woningmarkt vooralsnog minimaal

Dat beeld wordt herkend door Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). 'Wij zien op dit moment totaal geen paniek op de huizenmarkt. In de economie zijn soms wat zorgen, maar de koper van huizen heeft eigenlijk gewoon vertrouwen in de Amsterdamse huizenmarkt. Ik denk zeker dat dat terecht is. Want er zijn heel weinig woningen en er zijn nog steeds heel veel mensen die een woning zoeken.' Bij de MVA zien ze dan ook geen redenen voor woningzoekenden om te wachten met het kopen van een huis. 'De rente is historisch laag en de meeste mensen kopen een huis voor langere tijd. Dus dit is best wel een goed moment om een huis te kopen', denkt Wijnen. 'Het aanbod is iets toegenomen en je kan zeggen dat de vraagzijde gelijk is gebleven. Dus ja, ik denk dat dit een goed moment is.'

Ook aan de vraagkant blijven grote verschuivingen vooralsnog uit, zien ze bij Funda. 'Wij kijken heel erg naar wat wij de conversie naar contactaanvragen noemen', zegt Quintin Schevernels, CEO van Funda. 'Dus mensen die contact opnemen met de makelaar omdat ze interesse hebben in een specifieke woning. En dat aantal contactaanvragen is momenteel hoger dan dat het was voor corona.'

'We zien duidelijk dat er in Amsterdam meer wordt gezocht op de term 'huis' en minder op 'appartement'. Dus mensen zijn duidelijk op zoek naar meer ruimte'

Nog geen grote verschillen in vraag en aanbod dus, wel zien ze bij Funda een opvallende verschuiving in de voorkeuren van woningzoekenden. 'We zien duidelijk dat er in Amsterdam meer wordt gezocht op de term huis en minder op de term appartement', aldus Schevernels. 'Dus mensen zijn duidelijk op zoek naar meer ruimte. Ook zien we dat het filter buitenruimte of tuin significant meer wordt gebruikt. Dus mensen zoeken meer ruimte en iets om buiten te zitten.'

Lange termijn

De korte termijn-effecten mogen voorlopig dan uitblijven, de vraag is of dat ook geldt voor de langere termijn. Al is de verwachting van Wijnen en Schevernels dat ook daar geen aardverschuivingen plaats zullen vinden.

Wijnen: 'Stel je nou eens voor dat de economie toch wat klappen gaat krijgen en dat er een tweede golf gaat komen. Dan heeft dat misschien een tijdelijke dip tot gevolg. Maar dan moet je denken aan de korte termijn. Ik verwacht niet dat dit, als we in een diepe recessie komen, langer dan vijf jaar gaat duren. Dus als je met z'n tweeën een huis koopt en je blijft van elkaar houden, zou ik zeggen: geen enkel probleem. '



'De overheid heeft voorspeld dat het woningtekort de komende tien jaar niet gedicht wordt', zegt Schevernels. 'Dus wat dat betreft denk ik dat er veel vraag blijft naar koopwoningen. Misschien dat dat, ook als de economie wat minder is, toch wel gewoon het geval blijft.'



Bekijk de kwartaalcijfers van de NVM hier.