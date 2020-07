Waar is papegaai Elvis van restaurant 1e klas? 'Klanten vragen elke dag naar hem'

'We waren drie maanden dicht, dus hij zit al drie maanden in het papegaaienhotel', stelt eigenaar van het restaurant Mario Brandt, de fans van het beest gerust. 'Hij ziet er fantastisch uit en vermaakt zich met de andere papegaaien.'

Hoe populair Elvis is, blijkt wel nu hij zijn vaste stek in het restaurant even verlaten heeft. 'De klanten vragen elke dag naar hem. We hebben toevallig deze week een reservering van mensen die dichtbij de papegaai willen zitten, maar dat kan nu niet.'



En ook een medewerker van het restaurant benadrukt hoe belangrijk Elvis is voor de zaak. 'Hij wordt heel erg gemist, niet alleen door het personeel, maar ook door vaste klanten, die allemaal vragen waar hij is. Hij is de belangrijkste hier in het restaurant. Zonder hem is dit geen 1e klas.'

Elvis verblijft momenteel in Den Ilp. Als Brandt bij hem op bezoek gaat lijkt Elvis hem gemist te hebben. 'Ik denk het wel, ja. En het restaurant heeft hij ook gemist. Want daar heeft hij de hele dag mensen om zich heen en dat heeft hij hier niet.'



Volgende week komt Elvis weer terug naar het restaurant.