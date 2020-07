Bergen Ferrari trekt veel bekijks: 'Misschien is hij wel gepikt en hier gedumpt'

'Hij is rood, zoals een Ferrari hoort eruit hoort te zien', zegt een van toeschouwers. De auto moet al jaren in het IJ gelegen hebben, maar dat is er niet aan af te zien, vindt de man. 'Ik vraag me echt af of hij er 26 jaar in heeft gelegen. De chromen uitlaten zijn nog te zien en het rubber is nog goed. Geen idee wat het verhaal hierachter is. Misschien een gestolen auto, wellicht heeft hij iets te maken met een misdaad. Lastig te zeggen.'

'Het zal wel joyriding of diefstal zijn geweest', denkt een ander. En ook een derde belangstellende denkt aan 'onderwereldachtige toestanden'. 'Misschien is hij gepikt en hier gedumpt.'



Het kost overigens de nodige moeite om de Ferrari daadwerkelijk op de kant te krijgen. Met drie takelwagens van de politie is dat vooralsnog niet gelukt. Daarom is de hulp van een extra takelwagen ingeroepen. Als de Ferrari op het droge gehesen is, worden de restanten van de auto door de politie op een andere plek onderzocht. Uitgesloten moet worden of de auto inderdaad betrokken is geweest bij een misdrijf.



De brandweerduikers vonden de wagen al op 17 juni. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie werd in kennis gesteld en om verder onderzoek te kunnen doen werd er op 29 juni opnieuw naar het voertuig gedoken. Door het zand en de modder was dat zonder succes. Gisteren volgde een nieuwe poging, maar ook die mislukte.