Stad Amsterdamse biercultuur in nieuwe tentoonstelling: 'Stad bleef eeuwenlang achter'

Wat doet hop met de houdbaarheid en waarom is Amsterdam een bierstad geworden. Vanaf vandaag kan je het allemaal leren in de nieuwe tentoonstelling Bier - Amsterdam, stad van bier en brouwers in het Amsterdam Museum.

Amsterdam Museum

Heineken werd hier geboren en tegenwoordig telt Amsterdam tientallen brouwerijen, maar toch is Amsterdam geen uitgelezen bierstad. 'Het water was hier brak en grachtenwater was niet bruikbaar. Dus het water werd elders gehaald bij de Haarlemmermeer. Amsterdam is eigenlijk eeuwenlang achtergebleven', vertelt bierkenner Edo Dijksterhuis. Samen met Irma Enklaar stelde hij de tentoonstelling samen. 'Het is een superrijk onderwerp. Het gaat niet alleen maar over drank, maar ook over de geschiedenis, het maatschappelijk engagement van brouwers, alles wat erbij komt kijken tijdens het brouwproces', vertelt Dijksterhuis.

Amsterdam Museum

Van heden naar verleden De bezoeker wordt in de tentoonstelling vanuit het heden naar het verleden geleid. 'In de negentiende eeuw werden hiermee tonnen bier door de stad vervoerd', wijst Dijksterhuis naar een slee. 'Dit werd het hele jaar door gebruikt, omdat er belasting werd geheven op voertuigen met wielen.' Opvallend is dat de meeste Amsterdamse brouwers pas de laatste vijftien jaar zijn ontstaan. En wie denkt dat het allemaal kille concurrenten van elkaar zijn, heeft het mis. 'Het zijn eigenlijk stuk voor stuk ongelooflijk lieve mensen. Ik ken geen beroepsgroep die zo ongelooflijk aardig is', aldus Dijksterhuis. Een echte verklaring ervoor heeft hij niet: 'Bier verbroerdert, misschien is het het product.' Wie bij de tentoonstelling bier wil proeven komt overigens bedrogen uit. Wel is er een Amsterdams biertje omgedoopt tot hét bier van het museum en dat biertje is er ook te koop. De tentoonstelling is tot en met november te bezoeken.