Ivens wil cameratoezicht voor nieuwe studentencomplexen niet verplicht stellen

Ondanks zorgen bij studentenunie ASVA en verschillende politieke partijen over onveilige woonsituaties van studenten in de stad, ziet de gemeente er niets in om eisen over camerabewaking op te leggen aan nieuwe studentencomplexen.

Verantwoordelijk wethouder Ivens (Bouwen en Wonen) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat vooral het ruimtelijk ontwerp een belangrijke factor is bij sociale veiligheid van nieuw te bouwen wooncomplexen. 'Met stedenbouwkundige principes wordt voorkomen dat er onveilige ruimtes ontstaan.'

Ernstige incidenten

De ASVA opende vorig jaar het Meldpunt Onveilig Wonen en ontving daarop in een paar maanden tijd tientallen meldingen. Vaak bleek er sprake van ernstige incidenten, zoals inbraak, geweld, een beroving of een zedendelict. Studenten aan de Spinozacampus in Zuidoost zeiden in december nog dat zij zich al jaren onveilig voelen.

Ivens beroept zich op landelijke wetgeving: 'Er is geen voorwaarde dat elk nieuw te bouwen woningen een aansluiting moeten hebben voor camera of sensorverlichting. Het college is geen voorstander om hierover eisen op te leggen aan ieder nieuwbouwcomplex. De effectiviteit van deze maatregelen kan namelijk variëren per situatie.' Hij vindt dat het aan de ontwikkelaar is om cameratoezicht toe te passen.

De wethouder geeft liever randvoorwaarden mee aan de ontwikkelende partij, om de sociale veiligheid te vergroten. Zo geldt er een verbod op blinde gevels en worden voordeuren aan de straat geplaatst. Ook wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de straatbreedte en de hoogte van de bebouwing. 'In de plannen voor Strandeiland, het nieuwe eiland van IJburg, krijgen bijvoorbeeld de parken een lijst van bebouwing rondom, de woningen hebben hun voordeur aan het park.'

'Moeilijk te verdedigen'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé, die de onveiligheid van studentencomplexen eerder al aan de kaak stelde, is teleurgesteld: 'Ik denk dat je dit moeilijk kan verdedigen als je kijkt naar het veelvoud aan incidenten. Nieuwe studentencomplexen komen steeds vaker op afgelegen plekken. Je kan de keuze voor cameratoezicht niet overlaten aan de ontwikkelende partij.' Na het zomerreces wil ze de kwestie bespreken met burgemeester Halsema.

Er loopt nog een onderzoek naar het verbeteren van de huidige tijdelijke complexen, waar de laatste jaren meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. De wethouder verwacht dat de resultaten hiervan spoedig zullen volgen.

De ASVA heeft nog niet gereageerd.