Ajax Verdriet om overlijden Ajax-icoon Suurbier: 'Wim was een van de gangmakers'

Met Wim Suurbier overleed gisteren weer een speler van het gouden Ajax. Suurbier werd eind april getroffen door een hersenbloeding en de gevolgen daarvan werden hem gisteren op 75-jarige leeftijd fataal. Mister Ajax Sjaak Swart en oud-teammanager David Endt halen herinneringen op aan Suurbier.

'Er is echt weer een hele fijne collega overleden', vertelt Swart. 'Daar ben ik echt doodziek van. Dat doet me echt pijn. We hebben een heel goed mens verloren.'



Suurbier debuteert in 1964 als 18-jarige in Ajax 1 en groeit daar uit tot de grootste rechtsback die de club ooit gekend heeft. Toch lijkt het er in zijn jeugd helemaal niet op dat Suurbier de wereldtop gaat bestormen als verdediger, weet David Endt. De latere teammanager van speelt in de jeugd bij Ajax en komt daar in aanraking met Suurbier.



'Willem was eigenlijk een aanvaller. Toen hij bij Ajax kwam was hij al 17, bijna 18. Hij speelde als linksbuiten bij amateurvereniging Amstel. Bij Ajax werd hij omgevormd tot een rechtsachter. Dat werd geperfectioneerd door Rinus Michels. Dat maakte van hem een systematisch aanvallende back. Dat hoorde bij het systeem. Naar voren gaan, een één-tweetje met Sjaak Swart, voorzet.'

Quote 'We hebben gewoon een geweldige periode gehad. En dan was Wim een van de gangmakers' Sjaak Swart, mister Ajax

Swart: 'Als Wim mij aanspeelde van achteruit dan deed ik een stap naar binnen en dan legde ik 'm in een keer door en dan legde Wim 'm over de verdedigers heen. Ja, dat was een combinatie, die konden ze echt niet tegenhouden.' Met Ajax wint Suurbier onder meer drie keer de Europa Cup I. Als verdediger scoort hij niet veel, wel geeft hij in de Europa Cup I-finale van 1972 tegen Inter de assist op Cruijff voor de 1-0. Met 509 wedstrijden is Suurbier na Swart nog altijd de Ajacied met de meeste wedstrijden in het eerste.

Quote 'Wim was altijd oprecht. In Amsterdam zeggen ze: goud gemalen' David Endt, vriend

Maar Suurbier was meer dan alleen een goede voetballer. Zo was het duo Krol-Suurbier berucht om de alle grappen die ze uithaalden. Het leverde de twee zelfs een bijnaam op. 'Ja, Schnabbel en Babbel', zegt Swart. 'Omdat ze altijd geintjes uithaalden. En dan gingen ze moppen vertellen. Allerlei dingen met kaarten, ze hadden altijd kaarten bij zich. We hebben gewoon een geweldige periode gehad. En dan was Wim een van de gangmakers.' 'Als je wil kan je een boek uitbrengen over alle gekkigheid die hij heeft meegemaakt', vertelt Endt. 'En dat was de ene keer smakelijk en de andere keer misschien wat minder smakelijk. Dat hoorde ook bij WIllem Suurbier. Maar hij was altijd oprecht. In Amsterdam zeggen ze: goud gemalen.'