Geen treinen tussen Bijlmer ArenA en Centraal en geen metro's tussen Van der Madeweg en Amstel: 'We werken zestien dagen 24/7 door'

De drie tunneldelen die de komende tijd onder het trein- en metrospoor worden geplaatst staan er klaar voor. Omgevingsmanager Geertjan Cronenberg legt in het AT5-programma Het Verkeer uit dat het een uitdaging is om deze klus in zestien dagen uit te voeren. 'Door 24/7 door te werken moet het gaan lukken en houden we de overlast voor reizigers beperkt.'



Dat neemt niet weg dat er de tot 30 juli wel flink wat overlast is voor ov-reizigers. Tussen station Bijlmer ArenA en Centraal rijden er geen treinen. En metro 53 en 54 rijdt niet tussen Van der Madeweg en Amstel. 'Dat betekent dat we vervangende bussen moeten inzetten en dat mensen kunnen omreizen via bijvoorbeeld Schiphol of de Noord/Zuidlijn', legt Cronenberg uit.

En daar zijn ov-reizigers niet blij mee. 'Het is rampzalig, geen metro betekent voor mij alsof je geen benen hebt', vertelt een vrouw op weg naar metrostation Spaklerweg. Maar ondanks de overlast zijn mensen wel blij dat er een onderdoorgang wordt gebouwd. 'Nu is de snelste route hier door de metrohalte lopen dus handig dat dat straks niet meer hoeft', vertelt een jonge man.