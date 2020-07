Amsterdamse moslims zoeken eeuwige grafrust in Almere

Het is één van de belangrijkste voorschriften vanuit het islamitische geloof: de eeuwige grafrust. Het liefst in land van herkomst, maar dat is in veel gevallen door de coronacrisis niet mogelijk. Veel Nederlandse gemeentelijke begraafplaatsen, ook die met islamitische gedeelten, kunnen het echter niet garanderen. Het gevolg: een stormloop op graven mét eeuwige grafrust in Almere.

Op Amsterdamse begraafplaatsen is geen eeuwigdurende grafrust. Nabestaanden kopen een graf voor een bepaalde periode. Verstrijkt die periode, dan kan het graf geruimd worden en ontstaat er weer plek. Maar in de islam is het ruimen van graven niet toegestaan.

De stormloop op plekken zoals in Almere is nieuw, maar de discussie is dat niet. Er wordt al jaren gepleit voor een islamitische begraafplaats in de stad. Nu komen de gesprekken in een stroomversnelling. Zo is er een werkgroep in het leven geroepen die de plannen verder vorm gaat geven. Elsa van de Loo zit in die werkgroep.

'Acute crisis'

'De reden dat onze werkgroep is begonnen is deze acute crisis. Mensen lagen in koelcellen omdat ze niet gerepatrieerd konden worden. Maar de wens komt niet van de een op de andere dag', vertelt zij. De commissie is op het moment in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.