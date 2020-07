Pride-ambassadeurs op de foto voor campagne: 'Toch nog een beetje Canal Parade!'

In een fabriek in Zaandam vond vandaag de kickoff van Pride Amsterdam plaats. Met een postercampagne moet de Pride, ondanks het niet doorgaan van de gebruikelijke festiviteiten en evenementen, alsnog zichtbaar zijn in de stad. De foto's voor die posters werden vandaag gemaakt.

Voor de fotoshoot stonden het bestuur en een aantal ambassadeurs van de Pride model. Zij zullen over een tijdje overal in de stad te zien zijn. Ambassadeur Jackson Adney vindt het noodzakelijk om ook dit jaar aandacht te vragen voor de lhbti-gemeenschap in de stad: 'Anders blijven mensen ook niet stilstaan bij waar wij voor vechten.' Mieke Martelhoff is blij dat er, ondanks de coronacrisis, veel virtueel kan plaatsvinden.

'Steuntje in de rug'

Volgens Dolly Bellefleur is het juist ook dit jaar belangrijk om aandacht aan de Pride te besteden: 'Er zijn natuurlijk af en toe incidenten en je merkt nog steeds dat er, hoewel er veel dingen goed gaan, sprake is van een heteronormatieve maatschappij. Iedereen die daar net buiten valt verdient een steuntje in de rug.'

Hoewel iedereen blij is dat de Pride dit jaar in aangepaste vorm door kan gaan, hoopt Mieke Martelhoff het volgend jaar wel weer anders te zien: 'De feesten op straten, op pleinen of in cafés: laat het alsjeblieft maar weer gebeuren!'