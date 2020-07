De Zwoele Stad: kunstenaar Raquel van Haver en dj Joost van Bellen over kunst en het nachtleven

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag kunstenaar Raquel van Haver en dj Joost van Bellen.

Beide gasten werken in de cultuursector en halen hun inspiratie uit zowel de stad als daarbuiten. Zo is Van Haver regelmatig in het buitenland geweest voor kunstprojecten. Voor haar tentoonstelling Spirits of the Soil in het Stedelijk Museum is ze onder andere geweest in Trinidad, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Colombia. 'Maar inspiratie haal ik ook uit mijn vriendengroep in Zuidoost, die ook vaak wortels hebben uit een van deze plekken.'

Volgens Van Haver begint kunst niet met een concept, maar met een gevoel dat opkomt. 'Je hebt een bepaalde emotie en dat wil je overbrengen. Je bent de hele tijd bezig om dat gevoel terug te krijgen, maar als je de juiste mensen, de juiste muziek en de juiste energie hebt, kan je dat soms wel eens krijgen', zegt ze voorzichtig.

Nachtleven

Dj Joost van Bellen vertelt dat hij na zijn komst in Amsterdam het nachtleven ontdekte. 'Ik kwam hier om te studeren, maar ik ging alleen maar uit.' De dj vertelt hoe hij zijn eerste club begon in de Rozenstraat. 'Die clubs van halverwege de jaren '80 begonnen te vervelen, dus met een groep vrienden begonnen we zelf iets. Dat was totdat de buren met een hakbijl de deur stonden in te rammen', vertelt Van Bellen lachend.

Coronacrisis in cultuursector

Hoewel Van Bellen met goede herinneringen terugkijkt op zijn beginperiode, maakt hij zich nu zorgen om de cultuursector. 'Het is heel erg', zegt hij. 'Een goede vriendin van mij werkt bij Paradiso en is normaal gesproken heel optimistisch, maar nu is ze even onaanspreekbaar.'

Van Haver vindt dat deze crisis veel misstanden laat zien in de maatschappij. 'Voor veel mensen in de cultuursector is het altijd schrapen, maar nu hoor ik dat ze het niet meer redden. Velen van hen kunnen er niets meer uit krijgen.'

Van Bellen vult aan dat hij daarom blij is dat hij in Nederland woont. 'Godzijdank woon ik hier en wordt het hier allemaal best goed gedaan. Maar ik zie wel het verschil tussen mensen die een vaste baan hebben en mensen die dat niet hebben.'