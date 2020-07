Opknapbeurt van loodsen en kade bij oudste houtzaagmolen ter wereld

De komende weken zullen eerst de dakpannen zorgvuldig worden verwijderd, schoongemaakt en opgeslagen. Als de kademuurconstructie hersteld is worden de houten droogloodsen gerestaureerd en verduurzaamd. De verwachting is de de werkzaamheden aan het eind van 2021 zijn afgerond.

De Otter is de oudste nog bestaande houtzaagmolen ter wereld. De uit 1631 afkomstige molen dreigde het afgelopen decennium te verdwijnen naar Uitgeest, maar na meerdere rechtszaken bleef de molen behouden voor West. Nadat de molen jarenlang niet gebruikt werd en behoorlijk verwaarloosd was, draait de molen inmiddels weer regelmatig.



In de herfst van 2019 werd de molen wekenlang opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. En nu zijn dus de droogloodsen aan de beurt. Op onderstaande foto's is te zien dat die ook wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. In overleg met de gemeente is besloten nu te restaureren, zodat de kademuur kan worden hersteld, als onderdeel van het programma Bruggen en Kademuren.