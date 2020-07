Voorzitter veiligheidsberaad Bruls: Juichverbod in stadions is 'onmogelijke opdracht'

Het juichverbod in voetbalstadions en bij demonstraties is niet te handhaven, dat schrijft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een vertrouwelijke brief aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De brief is in handen van RTL Nieuws.

Met het verbod om luid te zingen en scanderen wil het kabinet het bezoeken van voetbalwedstrijden weer mogelijk maken in de huidige coronacrisis. Maar volgens Bruls, die voorzitter is van het veiligheidsberaad waarin ook burgemeester Halsema zit, is het verbod onrealistisch.

'Onmogelijke opdracht'

'Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband bij demonstraties en sportwedstrijden staat dusdanig ver af van de maatschappelijke realiteit dat de veiligheidsregio’s dit als een onmogelijke opdracht ervaren', zo schrijft hij in de brief. Het verbod doet volgens hem afbreuk aan de wens om een geloofwaardige overheid te zijn.

In de brief schrijft hij dat het verbod ongeloofwaardig is omdat er in bijvoorbeeld kerken en koren wel gewoon gezongen mag worden. Dat gebeurt voornamelijk in binnenruimtes, terwijl het zingen en scanderen tijdens voetbalwedstrijden en demonstraties vooral in de buitenlucht zal plaatsvinden. Bruls: 'Dit bevordert het draagvlak niet'. Verder beperkt het schreeuwverbod het recht om te demonstreren. Bruls wil daarom dat het verbod van tafel gaat.

Supportersvereniging Ajax

Eerder al zei de voorzitter van de Supportersvereniging Ajax (SVA), Fabian Nagtzaam, niets te voelen voor het juichverbod. 'We zitten niet in het concertgebouw hier in Amsterdam, we luisteren niet naar de tweede symfonie van Mozart, dat betekent dus dat je je ploeg wil aanmoedigen en dat betekent dat mensen zingen hier op de tribune. Dat zal je niet kunnen voorkomen, dat zal je niet kunnen handhaven.'

