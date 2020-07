Hotelbezoeken nemen toe, maar nog steeds veel lege kamers

Vroeger moesten we mensen buiten houden, nu moeten we ze naar binnen trekken

Eén van die toegankelijkere hotels is The Bulldog Hotel, midden op de Wallen. Het hotel verlaagde de prijzen en nam meerdere maatregelen: zo heeft manager Jim Zielinski de helft van zijn personeel, zo'n twintig man, moeten ontslaan. 'Vroeger moesten we mensen buiten houden, nu moeten we ze naar binnen trekken', vertelt hij.

Maar de echte drukte blijft nog steeds uit. Slechts 20 procent van de 222 bedden is bezet. 'Dus reken maar uit. Maar we kwamen van nul, dus alles wat nu binnenkomt is mooi meegenomen', vertelt Zielinski.