Politiek Hoteldirecteuren in Stopera: 'Amerikaanse klanten belden over brief van wethouder'

De impact van de coronacrisis op de toeristische sector is ongekend en de crisis zal nog jarenlang gevolgen hebben. Dat vertelden hoteldirecteuren, andere ondernemers belangenverenigingen hebben gisteravond in de Stopera. Ze pleiten ervoor om zo snel mogelijk de toeristenbelasting te verlagen.

Ze benadrukten nogmaals dat de vrijdag door wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) verstuurde brief, waarin hij schreef hotelkamers te willen kunnen sluiten als de gezondheidssituatie daarom vraagt, hen niet geholpen heeft. 'Ik ben inmiddels al door twee klanten uit Amerika gebeld', vertelde Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillion Hotels. De twee wilden een garantie dat de gemeente in 2023 en 2025 geen hotelkamers zou sluiten, maar die kon hij niet geven. Ginjaar: 'Ik denk dat het nodig is dat de gemeenteraad en het stadsbestuur beseft hoe ver de boodschap reikt.' Hij vreest dat hotels en vergadercentra in 2023 nog steeds leeg staan, omdat congressen lang van tevoren worden geregeld.

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting vroeg hoe het met de reserves van de hotels en andere bedrijven zit. 'Wij draaien ongeveer een miljoen euro verlies per maand', antwoordde Remco Groenhuijzen, directeur van het Mövenpick Hotel. 'Als je dat nog maal acht of negen doet, dan zijn dat niet de winsten die wij normaal draaien.' Verschillende raadsleden gaven aan dat ze over het idee voor een lagere toeristenbelasting gingen nadenken. 'We moeten allemaal maatregelen bedenken om deze sector te helpen. Misschien is dat ook dat we aan de knop van de toeristenbelasting draaien', zei SP-raadslid Tiers Bakker.

Wethouder Victor Everhardt zei dat toeristen, ondanks dat hij vrijdag schreef dat er straks geen massatoerisme meer moet bestaan, nog steeds welkom zijn. 'We zoeken wel naar een andere verhouding. We moeten een stad in balans zijn. En dat zijn we nu niet, dat waren we voor de coronacrisis niet, maar daar moeten we gezamenlijk aan werken.' De VVD heeft voor morgen een spoeddebat over de kwestie aangevraagd. De partij wil dat Everhardt opnieuw naar de brief kijkt.