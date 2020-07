50 jaar Melkweg: van het verrassingsoptreden van Prince tot het afscheid van Osdorp Posse

De Melkweg bestaat vandaag 50 jaar! En vanwege dit jubileum zijn we bij AT5 in de archieven gedoken. Vanaf 1992, toen AT5 begon, zijn onze ploegen natuurlijk ook zo nu en dan in het cultuurcentrum aan de Lijnbaansgracht geweest om reportages te maken.

Op 24 juli 2011 was Amsterdam in rep en roer. Plotseling werd bekend gemaakt dat Prince een verrassingsoptreden zou geven in de Melkweg. En dat ging volgens het ouderwetse wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt-principe. Honderden Amsterdammers gingen rennend of fietsend naar de Lijnbaansgracht in de hoop nog een kans te maken op een ticket. Er moest wel even 100 euro cash worden afgetikt.

Een dag later was His Royal Badness er nog een keer. Fans stonden daarvoor meer dan 12 uur in de rij en Merel Westrik sprak live in het AT5 Nieuws met ze.