Op 38 vluchten naar Schiphol zaten passagiers met coronavirus

Ondanks alle maatregelen op Schiphol blijken er toch reizigers besmet te zijn geweest met het coronavirus. In totaal was er op 38 vluchten een passagier aanwezig die het virus had opgelopen.

De GGD voert regelmatig 'entry-screenings' uit bij vluchten uit risicolanden. 'Mocht vervolgens blijken dat er iemand besmet is met het coronavirus, dan krijgen diegenen die met die persoon in contact zijn geweest in het vliegtuig het advies om twee weken in quarantaine te blijven', vertelt een woordvoerder van Schiphol.

Maar het kan ook gaan om overstappers, die vanaf Amsterdam nog verder hebben gereisd. Voor hen geldt dat zij 'door de gezondheidsautoriteit in het land van verblijf worden benaderd'.

Maatregelen

Van begin juni tot half juni registreerde de GGD dat er op 38 vluchten een besmette passagier had meegereisd. Dat terwijl Schiphol eerder al verschillende maatregelen had getroffen, om juist te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden op de luchthaven. Om welke vluchten het gaat zegt Schiphol niet.

Herhalen

Schiphol blijft in elk geval de Nederlandse coronamaatregelen herhalen 'via schermen op de luchthaven en bij de bagagebanden', laat de woordvoerder in een reactie weten.