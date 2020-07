Stadsbestuur wil drillraps niet 'problematiseren': 'Wel optreden tegen crimineel gedrag'

Het stadsbestuur is op dit moment aan het kijken wie de producers van drillraps zijn, maar wil wel voorkomen worden dat 'de muziekstroming in zijn geheel gecriminaliseerd wordt'. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PvdA en ChristenUnie.

In drillraps zijn gewelddadige teksten op hoog tempo te horen, vaak gebruiken rivaliserende en gemaskerde groepen jongeren de raps om elkaar te bedreigen. De vorm van rap is overgewaaid komt uit Chicago en Zuid-Londen. Mede omdat de Amsterdamse politie had aangegeven criminele rappers hun podium te willen afnemen, wilden de politieke partijen weten hoe de rappers en degenen die hen helpen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gewezen.

Niet altijd

'De drillraps zijn een fenomeen waarbinnen crimineel gedrag zichtbaar kan worden. Dat is overigens niet altijd zo', antwoordt het stadsbestuur. 'Op dit moment worden producers en platforms in kaart gebracht zodat met hen verkend kan worden welke rol zij hierin kunnen nemen. Hierbij worden onder meer inzichten uit de werkwijze in Londen meegenomen.'

Volgens het stadsbestuur wordt er opgetreden tegen het gedrag en niet tegen de muziekvorm. 'Wanneer in rap of in een clip een grens wordt overschreden, bijvoorbeeld een vuurwapen wordt getoond, dan wordt er tegen die handeling en tegen die verdachte opgetreden. Hierbij wordt het daderstrafrecht gehanteerd, waarbij uitgegaan wordt van de persoon en strafbaarheid van de verdachte. De rapscene of de groep waartoe hij behoort doet er daarbij niet toe.'

Corona

In april riepen drillrappers, volgens de PvdA en ChristenUnie in opdracht van de gemeente, jongeren op om thuis te blijven. Het stadsbestuur zegt dat er door die rapgroep 'een positieve bijdrage geleverd door een rap te wijden aan de coronaregels'. 'Het college problematiseert drillraps in zijn algemeen niet. Wel wordt er opgetreden tegen crimineel gedrag. De gemeente zoekt altijd naar de beste manieren om verschillende groepen te bereiken.'

Wie nepwapens wil gebruiken op filmsets, moet daarvoor toestemming hebben van de politie. Omdat er in de drillraps soms ook vuurwapens worden getoond, vroegen de twee politieke partijen of er aanvragen zijn gedaan voor het het draaien van rapclips met (nep)wapens. Dat blijkt geen enkele keer te zijn gebeurd.