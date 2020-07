Rechter geeft gemeente ongelijk: verpleegkundige krijgt voorrang op sociale huurwoning

De verpleegkundige werkt in een verpleeghuis van een zorginstelling in de stad. Daar verzorgt en begeleidt hij negen bewoners. Hij woont nu tijdelijk in een studio, maar omdat hij daar eind juli uit moet deed hij een aanvraag voor de voorrangsregeling voor huurwoningen voor zorg- en onderwijspersoneel. De gemeente wees die aanvraag op 30 april van dit jaar af.

Voorwaarden

Dat deed de gemeente omdat de man nu een zelfstandige woonruimte heeft en binnen een straal van twintig kilometer van de locatie waar hij werkt woont. Volgens de voorwaarden, die zijn opgesteld omdat het aantal sociale huurwoningen klein is, mag dat niet. De verpleegkundige maakte bezwaar per post, belde meerdere keren en diende nog een keer bezwaar in per email. De gemeente heeft dat bezwaar nog niet behandeld, daarom stapte hij naar de rechter.

Tijdens de zitting, die vanwege het coronavirus via een videoverbinding plaatsvond, zei de verpleegkundige dat de aanvraag spoedeisend is omdat hij dakloos dreigt te worden. Als hij voor augustus geen woning vindt in Amsterdam, dan moet hij bij zijn moeder in gaan wonen. Daardoor zal hij vanwege de reistijd problemen krijgen om van en naar zijn werk te komen en zal hij zijn baan moeten opzeggen.

Opzeggen

De gemeente noemt het echter niet aannemelijk dat hij zijn woonruimte eind juli al uit moet. Volgens de wet zou een huurcontract voor bepaalde tijd namelijk niet automatisch aflopen, maar moet de verhuurder de huurovereenkomst eerst opzeggen. Daarbij zou een opzegtermijn van drie maanden gelden. Als de huurovereenkomst niet voor de afgesproken tijd wordt opgezegd, zou het automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd worden.

Volgens de voorzieningenrechter is dat in dit geval echter niet relevant, omdat het wel aannemelijk is dat de verpleegkundige zijn studio eind juli verlaten moet hebben. Het zou 'onzorgvuldig' zijn als de gemeente zou eisen dat de man eerst nog een procedure voert tegen de huidige verhuurder. Verder voldoet de verpleegkundige aan de voorwaarden en zijn er geen aanwijzingen dat hij misbruik maakt van de regeling.

Toegelaten

Omdat het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft, moet de gemeente totdat er een beslissing over zijn bezwaarschrift is genomen de verpleegkundige behandelen alsof hij is toegelaten tot de voorrangsregeling.