Live op AT5: Pride van start met coronaproof programma

Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen botenparade, geen Pride Walk en zijn er geen grootschalige feesten. De organisatie heeft daarom een alternatief programma gemaakt voor de 25ste editie van de Pride.

Opening live op AT5

Wethouder Rutger Groot Wassink opent het alternatieve programma vanmiddag om 12.00 uur, zonder publiek, bij het homomonument op de Westermarkt. Vanaf het homomonument kan er een 'FIND ALL FLAGS TOUR' worden gelopen, dat als alternatief dient voor de jaarlijkse Pride Walk. Wie daaraan meedoet kan langs allerlei plekken wandelen die belangrijk zijn voor de LHBT+-gemeenschap. AT5 is er live bij.

Om 18.00 uur vanavond volgt dan een demonstratie op het Museumplein waarbij aandacht wordt gevraagd voor de rechten en emancipatie van zwarte LHBT’ers. AT5 is erbij en zendt de demonstratie live uit.

Pride Week op AT5

Gedurende de week kijken we op AT5 onder andere in een drieluik met jonge Amsterdammers terug op 25 jaar homo-emancipatie. Ook duiken we het archief in en zenden we bijzondere beelden uit van 24 jaar Pride.

Op zaterdag 1 augustus zijn we erbij als er gedemonstreerd wordt tegen anti-lhbti-geweld tijdens de demonstratie Pride is Protest. Ook zenden we de documentaire Het gaat niet over mij over lhbti-activist Hans Verhoeven uit. Documentairemaker Jelle de Gee volgt Verhoeven op weg naar wat de 25e editie van de Pride had moeten worden, voordat het coronavirus alles veranderde.

De Pride-week wordt zondag afgesloten met een uitzending waarin Ellie Lust en Rik van de Westelaken de mooiste boten van de Canal Parade door de jaren heen bespreken. Ook spreken ze mensen die op de boten hebben gestaan.