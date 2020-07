Gemeente zoekt nieuwe stemlocaties in verband met 1,5 meter afstand

'Het college spant zich ervoor in dat ook bij de aankomende verkiezing voor iedere stemgerechtigde een stemlocatie op loopafstand beschikbaar blijft en dat de wachttijd bij stembureaus zo minimaal mogelijk is', is te lezen in een brief als antwoord op vragen van D66. Hoeveel locaties afvallen is nog niet bekend.

Risicogroep

Uit een enquête onder het huidige Amsterdamse stembureaupersoneel blijkt verder dat tien procent zich niet beschikbaar stelt als de 1,5 meter afstand op 17 maart nog steeds geldt, met name omdat zij tot de risicogroep behoren. Volgens het college is dat op dit moment geen reden tot zorg. Wanneer er een tekort aan stembureaupersoneel dreigt, zullen namelijk tijdig nieuwe medewerkers worden geworven en opgeleid, aldus het college.

Simulaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseert momenteel meerdere scenario’s voor de stemming op 17 maart. Minister Ollongren deelt uiterlijk 1 september de uitkomsten van deze inventarisatie. Daarnaast organiseren de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) twee simulatiedagen om er achter te komen wat de gevolgen van de 1,5 meter afstand zijn voor het stem- en telproces in het stemlokaal. Hieruit zullen praktische bevindingen volgen over looproutes, de opstelling van het stembureau en de mogelijke inzet van spatschermen.