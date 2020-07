Jongerenburgemeester ziet jonge mensen losser worden: 'Besef van 1,5 meter verwatert'

Jongerenburgemeester Achraf El Johari roept jongen mensen in de stad op om voorzichtig om te blijven gaan met de coronaregels. Het lijkt er op dat steeds meer jongeren genoeg hebben van de situatie waarin we nu zitten. El Johari hoopt dat jonge mensen, ondanks dat besmettingsgevaar onder deze groep minder groot is, zich verantwoordelijk blijven gedragen.

Acties in de vorm van illegale feesten zoals eerder deze maand. Toen kwamen zo'n vijfhonderd jongeren bijeen onder een viaduct bij de A9. De politie moest in samenwerking met de Marechaussee een einde maken aan de festiviteiten, El Johari schrok toen hij die beelden zag. 'Ik begrijp de behoefte dat jongeren gewoon bij elkaar willen komen, maar ik zou die mensen toch willen meegeven; als je zoiets doet, doe dat dan met maximaal 5 personen.'

'Als je kijkt naar de sterftecijfers, zijn jongeren toch minder vatbaar voor het virus, ze kijken niet naar de lange termijn. Uiteindelijk kunnen zij ook hun oma, vader of moeder besmetten en daarmee wel een dode op hun geweten krijgen. Jongeren denken vaak op de korte termijn en dat zie je ook terug in de acties', zegt El Johari.

'Ik was gister nog op een verjaardag' , zegt een andere jongeren. 'Dan wil je toch iedereen een knuffel geven, of in ieder geval degene die jarig is. Doe je dit niet, dan voel je je bezwaard. Het is dan ook onbeleefd om het niet te doen, maar ja je hoort nu eigenlijk afstand te houden.'

Boodschap

'Jongeren hebben al een hele grote prestatie neergezet de afgelopen vier maanden. Het is heel begrijpelijk dat ze hun zomervakantie niet willen laten afnemen, zeker nu het beter weer begint te worden', zegt El Johari. Ondanks dat hoopt hij dat jonge mensen goed blijven nadenken over hun acties. 'Denk niet alleen aan jezelf, denk aan het grotere doel. Denk eraan dat we dit virus moeten verslaan. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat een grote opleving komt vanuit de jongeren als het zo doorgaat dus wees daarin niet naïef.'